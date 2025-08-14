jitsu gif
      Неожиданный поворот в деле экс-гендиректора АНПЗ: прокурор отказался от всех обвинений

      Опубликовано:

      Мурат Досмуратов
      Мурат Досмуратов. Фото: kmg.kz

      Дело экс-генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ) было прекращено, так как прокурор отказался от обвинений, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

      Судебной коллегией по уголовным делам первой инстанции суда в Атырау было рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова.

      "В судебных прениях прокурор заявил отказ от поддержания государственного обвинения, мотивируя тем, что обвинение не нашло подтверждения в судебном разбирательстве, и в действиях подсудимого не усматривается состава уголовного правонарушения.

      Дело в отношении Досмуратова прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения", - заявили в суде.

      Досмуратову разъяснили право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

      Дело Мурата Досмуратова

      Напомним, Мурат Досмуратов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" в июле 2022 года. В январе 2024 года его полномочия были прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Его место занял Галымжан Жусанбаев.

      В марте того же года появилась информация о том, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест. Летом уголовное дело в отношении Мурата Досмуратова было окончено АФМ. Его обвинили в том, что при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил деньги и заключил договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

      В ноябре прошлого года по делу вынесли приговор. Мурат Досмуратов был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге.

      В январе 2025 года Атырауский областной суд пересмотрел приговор в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова. Ему назначили штраф в размере 6,9 млн тенге. В остальной части приговор остался без изменения.

      Но в июне этого года Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

