Назначен новый гендиректор АНПЗ

Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "КазМунайГаз", передает NUR.KZ.

Полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.

По информации официального сайта АНПЗ, Атырауский нефтеперерабатывающий завод - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.

Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.

Предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов: газы углеводородные сжиженные топливные, автомобильные, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей, вакуумный газойль, печное топливо, мазут, судовое топливо, коксы нефтяные, серу техническую, параксилол, бензол и т. д.

На сегодняшний день завод - единственный в Казахстане производитель нефтехимической продукции.

Ранее генеральным директором и председателем правления АНПЗ был Мурат Досмуратов.