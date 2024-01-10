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Назначен новый гендиректор АНПЗ

Опубликовано:

Галымжан Жусанбаев
Галымжан Жусанбаев. Фото: azh.kz

Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "КазМунайГаз", передает NUR.KZ.

Полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.

По информации официального сайта АНПЗ, Атырауский нефтеперерабатывающий завод - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.

Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.

Предприятие выпускает свыше 20 (с учетом маркировок) наименований товарных нефтепродуктов: газы углеводородные сжиженные топливные, автомобильные, дизельные топлива, топлива для реактивных двигателей, вакуумный газойль, печное топливо, мазут, судовое топливо, коксы нефтяные, серу техническую, параксилол, бензол и т. д.

На сегодняшний день завод - единственный в Казахстане производитель нефтехимической продукции.

Ранее генеральным директором и председателем правления АНПЗ был Мурат Досмуратов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2054774-naznachen-novyy-gendirektor-anpz/

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