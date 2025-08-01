Дархан Алиакпаров стал председателем Комитета атомного надзора и контроля

Председателем Комитета атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии назначен Дархан Жуматаевич Алиакпаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан, Дархан Жуматаевич Алиакпаров приступил к исполнению обязанностей председателя Комитета атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году на Жезказганской теплоэлектроцентрали ТОО "Корпорация Казахмыс", где прошел путь от машиниста-обходчика до начальника смены станции.

С 2014 года работает в системе атомного и энергетического надзора надзора и контроля. Занимал различные должности в территориальном департаменте по городу Астана - от главного специалиста до заместителя руководителя и руководителя департамента.

Позднее возглавлял Управление мониторинга, координации территориальных подразделений и работы с обращениями физических и юридических лиц Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

Дархан Жуматаевич имеет высшее образование. Выпускник Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова (специальность - техническая физика), Университета "Туран-Астана" (специальность - юриспруденция), а также Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (направление — бизнес и управление).

Создание Агентства по атомной энергии

Напомним, в марте текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства по атомной энергии. Позже Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии - Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.

Позже был назначен еще один зампред данного ведомства - 28 апреля Гумар Сергазин распоряжением президента был назначен на эту должность. А в мае Василий Лавренов стал заместителем председателя агентства РК по атомной энергии.

В начале июня Азат Сарпеков был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Агентства РК по атомной энергии.

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