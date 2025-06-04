Азат Сарпеков получил должность в созданном Агентстве по атомной энергии

Азат Сарпеков назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Агентства РК по атомной энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии, Азат Сарпеков приступил к исполнению обязанностей руководителя аппарата.

Сообщается, что трудовую деятельность он начал в 2009 году в городе Семей в качестве мастера производственного обучения в Колледже электротехники. В дальнейшем занимал должности заведующего учебно-производственными мастерскими, заместителя директора по профессиональному обучению, а затем - директора этого учебного заведения.

В 2020 году Азат Сарпеков занимал должность первого заместителя председателя Семейского городского филиала партии Nur Otan. Позднее возглавил государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теплокоммунэнерго", работая в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В 2022 - 2023 годах он был заместителем акима города Экибастуз. С 2023 года занимал пост заместителя председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Создание Агентства по атомной энергии

Напомним, в марте текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства по атомной энергии. Позже Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии - Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.

Позже был назначен еще один зампред данного ведомства - 28 апреля Гумар Сергазин распоряжением президента был назначен на эту должность. А в мае Василий Лавренов стал заместителем председателя агентства РК по атомной энергии.