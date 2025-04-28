Назначен еще один зампред Агентства по атомной энергии

Гумар Сергазин распоряжением президента назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением главы государства Сергазин Гумар Екпинович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Согласно информации на официальном сайте Министерства энергетики, Гумар Сергазин получил образование в Казахско-Американском университете (специальность - юрист), в Академии госупраления (магистратура), а также в Институте ядерного права МАГАТЭ (Австрия) и в КГУ им. А. Байтурсынова (электроэнергетика).

Начинал трудовой пусть с должности инспектора, консультанта, заместителя начальника операционного зала ГУ "Центр обслуживания населения Сарыаркинского района города Астаны" (2008-2011).

2011-2012 - юрист (заведующий юридическим сектором) отдела правового сопровождения кредитных проектов управления правового обеспечения корпоративного бизнеса Юридического департамента АО "БТА Банк".

2011-2012 - эксперт, главный эксперт управления жилищных отношений департамента жилищно-коммунального хозяйства Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

2013-2014 - главный эксперт управления жилищных отношений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан.

2014-2016 - руководитель юридического управления Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

2016-2017 - заместитель директора Департамента информационных технологий и государственных услуг Министерства энергетики Республики Казахстан.

2017-2023 - заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С марта 2023 года по сегодняшний день занимал пост директора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК.

Напомним, в марте Токаев подписал указ об образовании Агентства по атомной энергии.

Позже Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Несколькими днями ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии - Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.