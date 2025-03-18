Токаев подписал указ об образовании агентства по атомной энергии

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Согласно тексту документа, глава государства постановил образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что на днях в ходе своего выступания на Национальном курултае Токаев высказался о необходимости создания отдельного госоргана в сфере ядерной энергетики.

Помимо этого, глава государства заявил, что в Казахстане необходимо построить не одну, а сразу три АЭС.

А в январе президент Токаев поручал ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Также напомним, что накануне глава государства встретился с главой Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC). В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов.