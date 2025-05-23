Токаев назначил замглавы агентства по атомной энергии

Василий Лавренов стал заместителем председателя агентства РК по атомной энергии - соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Лавренов Василий Сергеевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте КМГ, ранее Лавренов занимал пост зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз".

Василий Сергеевич родился 17 ноября 1979 года. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, а также программу по специальности Международное Право в Школе Права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".

В 2001-2002 года работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК "Казатомпром". В 2002-2005 годах - партнер в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".

С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала "Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V."

В 2007-2008 годах - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).

С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний "Eastcomtrans".

С 2019 по 2022 годы - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.

С мая 2022 года - заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

Напомним, в марте Токаев подписал указ об образовании Агентства по атомной энергии.

Позже Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии - Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.

Позже был назначен еще один зампред данного ведомства - 28 апреля Гумар Сергазин распоряжением президента был назначен на эту должность.