Алмасадам Саткалиев возглавил новое агентство по атомной энергии

Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен председателем Агентства РК по атомной энергии.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Алмасадам Саткалиев, согласно информации на официальном сайте Минэнерго, родился 31 октября 1970 года в городе Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "механик, математик-прикладник", Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Доктор экономических наук, академик Казахстанской национальной академии естественных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

С 1997 по 2001 год работал менеджером, начальником департамента клиринга, начальником департамента управления проектами, управляющим директором, вице-президентом по экономике АО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 2001 по 2006 год занимал посты финансового директора, вице-президента по экономике и первого вице-президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" KEGOC.

С 2006 по 2007 год являлся директором по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

В январе 2007 года был назначен вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, членом совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

С 2008 по 2009 год – первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

С 2009 по 2011 год – президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В 2011 году назначен управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

С 2011 по 2018 год – председатель совета директоров, председатель правления АО "Самрук-Энерго".

С 2018 по 2021 год – управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Сегодня стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане создано агентство по атомной энергии.

Напомним, Алмасадам Саткалиев занял пост главы Минэнерго 4 апреля 2023 года. 6 февраля 2024 года он сохранил эту должность после переформирования кабмина.

Ранее Саткалиев являлся директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

В мае 2024 года сообщалось, что министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев был избран председателем научно-технического совета (НТС) Минэнерго.