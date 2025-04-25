Токаев назначил двух заместителей главы Агентства по атомной энергии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства по атомной энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжениями главы государства:

Жантикин Тимур Мифтахович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии;

назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии; Махамбетов Асет Кенесбекович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Тимур Жантикин, согласно информации в ИПС "Параграф", родился в 1954 году в Алматы.

Свою карьеру начинал с должности старшего лаборанта, инженера Института ядерной физики Академии наук Казахстана.

В 1992-1995 годы занимал должность начальника отдела, заместителя генерального директора Агентства по атомной энергии Республики Казахстан.

В 1995-1999 годы был гендиректором Агентства по атомной энергии.

В 2012 - 2013 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

В 2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

2014-2016 годы - заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.

С 2016 года по сегодняшний день занимал пост генерального директор АО "Казахстанские атомные электрические станции".

Асет Махамбетов, согласно информации на сайте Ульбинского металлургического завода, родился в 1991 году в Казахстане.

Март 2012 - декабрь 2014 - стажер, оператор реактора, старший оператор реактора, Исследовательский Ядерный Реактор Breazeale, центр "Radiation Science and Engineering Center" Университета штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University).

Март 2015 - июнь 2015 - ассистент исследователя, Частное учреждение "National Laboratory Astana" при Назарбаев Университете.

Июнь 2015 - февраль 2020 - менеджер Департамента проектов ядерно-топливного цикла, начальник Аналитического управления проектов ядерно-топливного цикла и атомной энергетики, начальник Аналитического отдела по ядерным технологиям Департамента проектов атомной энергетики, АО "НАК "Казатомпром".

Март 2020 - август 2020 - заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности, Министерство энергетики РК.

Ноябрь 2021 - апрель 2023 - консультант, главный менеджер по управлению проектом, начальник отдела атомной энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции".

Апрель 2023 - май 2024 - старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов, руководитель сектора горнорудных активов Департамента энергетических и горнорудных активов, АО "Самрук-Қазына".

С мая 2024 по настоящее время - Управляющий директор по ЯТЦ, АО "НАК "Казатомпром".

Напомним, в марте Токаев подписал указ об образовании агентства по атомной энергии.

Позже Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.