Назначен новый глава КТЖ

Талгат Алдыбергенов возглавил АО "НК "Қазақстан темір жолы". Его представил коллективу глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Как рассказали в нацкомпании, Талгат Алдыбергенов имеет более 35 лет опыта в железнодорожной отрасли.

Окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте", магистр экономики РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Прошел путь от рабочих должностей до топ-менеджмента:

1992–1998 годы — работа на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приёмосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

1998–2007 годы — руководитель Актюбинский филиал ДГП «Центр фирменного транспортного обслуживания» РГП АО «Қазақстан Темір Жолы», Директор ДГП «Казтранссервис», директор департамента транспортной логистики ЗАО «Торговый Дом «КазМунайГаз».

2008–2019 годы — президент АО «Кедентранссервис», генеральный директор ТОО «АвтоГазАлматы», председатель правления ТОО «Kazakhmys Maker».

С 2024 года являлся заместителем председателя правления АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Напомним, бывший глава КТЖ Нурлан Сауранбаев в начале недели был назначен министром транспорта Казахстана. Он возглавлял нацкомпанию с 2021 года.

А предыдущего главу Минтранса Марата Карабаева сняли с должности 8 июня. До этого, в марте, Токаев объявил ему выговор. После этого Карабаев рассказывал, как отреагировал на выговор от президента.

Через несколько дней после выговора Марату Карабаеву Минтранс сообщил о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Добавим, что позже заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил, почему Карабаева сняли с должности.