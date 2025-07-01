Новый министр транспорта дал присягу в правительстве

Назначенный накануне на должность министра транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на заседании правительства принес присягу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перед народом и президентом торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", - зачитал текст клятвы новый министр.

Напомним, указ о назначении Нурлана Сауранбаева на пост министра транспорта Токаев подписал вчера, 1 июля.

Согласно официальной информации, Сауранбаев окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

В разные годы занимал должности управляющего директора АО НК "КазМунайГаз", вице-министра индустрии и новых технологий, вице-министра обороны, акима Шымкента, а также заведующего отдела в Администрации президента.

С 2021 года являлся председателем правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Добавим, что предыдущего министр транспорта Марата Карабаева сняли с должности 8 июня. До этого, в марте, Токаев объявил ему выговор. После этого Карабаев рассказывал, как отреагировал на выговор от президента.

Через несколько дней после выговора Марату Карабаеву Минтранс сообщил о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

Добавим, что позже заместитель премьер-министра Роман Скляр ответил, почему Карабаева сняли с должности.