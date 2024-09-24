Командующего войсками ПВО сменили в Казахстане

Кайрат Даутов назначен командующим войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Telegram-канала Акорды, распоряжением главы государства Нуртас Кабаков был освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Сообщается, что на его место назначен Кайрат Даутов.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны отчитал подчиненных за факты неуставных отношений в армии Казахстана. Сообщалось, что Жаксылыков ходатайствовал о снятии с должности командующего войсками противовоздушной обороны генерал-майора Нуртаса Кабакова. Он работал на данной должности с декабря 2022 года.

На сайте Министерства обороны РК сообщается, что войска противовоздушной обороны входят в состав сил воздушной обороны страны. Основные задачи сил воздушной обороны:

обеспечение защиты воздушных рубежей Республики Казахстан;

противовоздушная оборона государственных, административных и военных объектов;

выполнение боевых задач по авиационной поддержке других видов и родов войск ВС РК.

Кадровые перестановки в силовых структурах Казахстана

Накануне Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в руководстве Комитета Национальной безопасности. Марат Жумабаев был назначен заместителем председателя КНБ - директором Службы внешней разведки. Алмас Наймантаев стал зампредседателя КНБ РК. При этом, Бакытбек Косжанов был освобожден от должности заместителя председателя КНБ страны.

На прошлой неделе Токаев назначил Бакытбека Рахымбердиева заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - начальником Службы антитеррора. А Али Алтынбаев был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Кроме того, президент своими распоряжениями освободил от должностей двух заместителей главы ведомства КНБ: Руслана Сейсембаева и Аскара Амерханова.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовых ведомствах. Тогда был назначен главнокомандующий Нацгвардией Ансаган Балтабеков.