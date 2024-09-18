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Токаев назначил нового главнокомандующего Нацгвардией

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовых ведомствах - назначен главнокомандующий Нацгвардией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующим Национальной гвардией.

Ансаган Балтабеков
Ансаган Балтабеков. Фото: СГО

Напомним, в январе этого года Ансаган Балтабеков был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны, а на его место назначен Шынгыс Жакипов.

А другим распоряжением президента Ботаканов Еркин Советбекович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующего Национальной гвардией.

Еркин Ботаканов
Еркин Ботаканов. Фото: Национальная гвардия РК

По информации сайта Нацгвардии РК, Ботаканов Еркин Советбекович родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1987 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С.

В 2003 году окончил Военную академию ВС РК.

В 2014 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 1987 года по 2009 года проходил службу на разных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск.

С июля 2009 года по июль 2010 года - заместитель Командующего внутренними войсками – заместитель председателя комитета внутренних войск МВД РК.

С июля 2010 года по май 2013 года - первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник Главного штаба - заместитель председателя комитета внутренних войск МВД РК

С мая 2013 года по июль 2013 года - первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник главного штаба - заместитель председателя комитета внутренних войск МВД РК.

С 16 июля 2014 года - командующий регионального командования "Орталық" Национальной гвардии Республики Казахстан.

С 7 августа 2020 года - первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба.

С 19 января 2022 года занимал пост замминистра внутренних дел РК, являлся главнокомандующим Национальной гвардией.

Также напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев назначил Рахымбердиева Бакытбека Толешевича заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - начальником Службы антитеррора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2162931-tokaev-provel-perestanovki-v-silovyh-vedomstvah/

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