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Токаев освободил от должностей двух заместителей главы КНБ

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Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: gov.kz

Президент Казахстана произвел кадровые перестановки в КНБ - своими распоряжениями он освободил от должностей двух заместителей главы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич был освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора.

Руслан Сейсембаев
Руслан Сейсембаев. Фото: КНБ РК

По информации сайта КНБ РК, Руслан Сейсембаев окончил академию КНБ РК.

Является почетным сотрудником КНБ РК. В 2021 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

В 1997-2008 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2008 по 2023 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С апреля 2023 года был зампредседателя КНБ РК.

Также Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки.

Аскар Амерханов
Аскар Амерханов. Фото: КНБ РК

По информации сайта КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

В 2020 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

В 1995-2004 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2004 по 2022 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С января 2022 года был назначен зампредседателя КНБ РК.

А с апреля 2023 года - заместитель председателя КНБ РК - директор службы внешней разведки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161710-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnostey-dvuh-zamestiteley-glavy-knb/

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