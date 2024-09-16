Токаев освободил от должностей двух заместителей главы КНБ

Президент Казахстана произвел кадровые перестановки в КНБ - своими распоряжениями он освободил от должностей двух заместителей главы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич был освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора.

Руслан Сейсембаев. Фото: КНБ РК

По информации сайта КНБ РК, Руслан Сейсембаев окончил академию КНБ РК.

Является почетным сотрудником КНБ РК. В 2021 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

В 1997-2008 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2008 по 2023 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С апреля 2023 года был зампредседателя КНБ РК.

Также Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки.

Аскар Амерханов. Фото: КНБ РК

По информации сайта КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

В 2020 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

В 1995-2004 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2004 по 2022 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С января 2022 года был назначен зампредседателя КНБ РК.

А с апреля 2023 года - заместитель председателя КНБ РК - директор службы внешней разведки.