Токаев освободил от должностей двух заместителей главы КНБ
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Президент Казахстана произвел кадровые перестановки в КНБ - своими распоряжениями он освободил от должностей двух заместителей главы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич был освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора.
По информации сайта КНБ РК, Руслан Сейсембаев окончил академию КНБ РК.
Является почетным сотрудником КНБ РК. В 2021 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.
В 1997-2008 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.
С 2008 по 2023 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.
С апреля 2023 года был зампредседателя КНБ РК.
Также Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Службы внешней разведки.
По информации сайта КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.
В 2020 году присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.
В 1995-2004 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.
С 2004 по 2022 год - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.
С января 2022 года был назначен зампредседателя КНБ РК.
А с апреля 2023 года - заместитель председателя КНБ РК - директор службы внешней разведки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161710-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnostey-dvuh-zamestiteley-glavy-knb/