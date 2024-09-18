Бакытбек Рахымбердиев стал зампредседателя КНБ

Бакытбек Рахымбердиев назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Соответствующий указ подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Рахымбердиева Бакытбека Толешевича заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - начальником Службы антитеррора, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Ранее президент освободил Руслана Сейсембаева от должности заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора. Вместе с тем, Аскар Амерханов ушел с поста замглавы Комитета - директора Службы внешней разведки.

Позже первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности стал Али Алтынбаев.

Между тем сегодня Токаев освободил Еркина Ботаканова от должности замминистра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией. Его преемником стал Ансаган Балтабеков.