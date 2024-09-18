Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бакытбек Рахымбердиев стал зампредседателя КНБ

Опубликовано:

Эмблема КНБ и флаг
Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Бакытбек Рахымбердиев назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности. Соответствующий указ подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Рахымбердиева Бакытбека Толешевича заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - начальником Службы антитеррора, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Ранее президент освободил Руслана Сейсембаева от должности заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора. Вместе с тем, Аскар Амерханов ушел с поста замглавы Комитета - директора Службы внешней разведки.

Позже первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности стал Али Алтынбаев.

Между тем сегодня Токаев освободил Еркина Ботаканова от должности замминистра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией. Его преемником стал Ансаган Балтабеков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2162923-bakytbek-rahymberdiev-stal-zampredsedatelya-knb/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie