Назначен новый первый заместитель главы КНБ

Алтынбаев Али назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен на должность распоряжением главы государства.

По данным официального сайта Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу в 2022 году указом президента РК присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

Образование

В 2000 году окончил Казахскую государственную Академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 2015 году – университет "Туран" по специальности "юриспруденция" и в 2019 году – Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ по специальности "магистр государственного и муниципального управления".

Карьера

С 2001 по 2020 год работал на исполнительских и руководящих должностях Комитета государственных доходов МФ РК.

С 2020 по 2021 год работал на руководящих должностях Департамента экономических расследований АФМ РК.

С 2021 по 2022 год являлся председателем Комитета государственных доходов МФ РК.

9 июня 2022 года распоряжением президента был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК.