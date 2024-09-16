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Назначен новый первый заместитель главы КНБ

Опубликовано:

Алтынбаев Али Сапаргалиевич
Алтынбаев Али Сапаргалиевич. Фото: КНБ РК

Алтынбаев Али назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен на должность распоряжением главы государства.

По данным официального сайта Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Алтынбаеву Али Сапаргалиевичу в 2022 году указом президента РК присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

Образование

В 2000 году окончил Казахскую государственную Академию управления по специальности "бухгалтерский учет и аудит", в 2015 году – университет "Туран" по специальности "юриспруденция" и в 2019 году – Российскую академию народного хозяйства и государственного управления при президенте РФ по специальности "магистр государственного и муниципального управления".

Карьера

С 2001 по 2020 год работал на исполнительских и руководящих должностях Комитета государственных доходов МФ РК.

С 2020 по 2021 год работал на руководящих должностях Департамента экономических расследований АФМ РК.

С 2021 по 2022 год являлся председателем Комитета государственных доходов МФ РК.

9 июня 2022 года распоряжением президента был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2161936-naznachen-novyy-pervyy-zamestitel-glavy-knb/

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