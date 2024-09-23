Токаев провел важные перестановки в КНБ

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в руководстве Комитета Национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением главы государства Жумабаев Марат Кабиденович назначен заместителем председателя Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки.

Помимо этого, распоряжением президента Наймантаев Алмас Тлепбергенович назначен заместителем председателя Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.

А Косжанов Бакытбек Жамалбекович был освобожден от должности заместителя председателя Комитета Национальной безопасности РК.

По информации официального сайта КНБ РК, Бакытбек Косжанов является почетным сотрудником КНБ РК.

С 1994 по 2001 год проходил службу на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

А в 2001 -2022 годах - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

С января 2022 года занимал пост заместителя председателя КНБ РК.

Отметим, на прошлой неделе Токаев назначил Бакытбека Рахымбердиева заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК - начальником Службы антитеррора.

16 сентября президент Казахстана произвел кадровые перестановки в КНБ - своими распоряжениями он освободил от должностей двух заместителей главы ведомства: Руслана Сейсембаева и Аскара Амерханова.