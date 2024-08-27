Назначен новый аким района Нура в Астане

В Астане по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата назначен аким района Нура, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Акимом района Нура в Астане назначен 44-летний Ришат Турдыбеков.

Трудовую деятельность начал с 2001 года в компании ТОО "Автолизинг Казахстан" в Алматы. С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района Алматы в Астане.

С декабря 2011 года по март 2019 года работал заместителем акима района Сарыарка Астаны. Также занимал должность заместителя акима района Есиль.

С сентября 2019 года по сегодняшний день трудился на должности заместителя акима района Байконыр.

Напомним, в середине августа аким района Нура в Астане Жусуп Жумагулов сообщил в соцсетях о своем уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Он рассказал о достигнутых результатах за время его работы в акимате района, созданного в апреле прошлого года, и выразил благодарность жителям и коллегам.

Позже стало известно, что Жусуп Жумагулов стал заместителем главы СКО.

Район Нура в Астане

В июле 2022 года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район в столице поделят на два. По его словам, именно в этом районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов. Кульгинов тогда отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то по состоянию на лето 2022 года этот показатель составил порядка 350 тысяч.

В декабре 2022 года стало известно, что новый район собираются назвать либо "Нура" - в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях, либо "Караоткель".

В январе 2023 года ономастическая комиссия вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Среди прочего было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нура".

В конце января того же года в акимате Астаны рассказали о границах нового района Нура, которые составили 19 336 га.