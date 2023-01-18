Ономастическая комиссия одобрила создание района Нура и площади ООН в Астане

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера, 17 января, состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии, которая вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.

Сообщается, что на заседании комиссии был рассмотрен вопрос по присвоению названия новому району и улицам города Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области.

"Республиканская ономастическая комиссия единогласно приняла положительное заключение по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от государственных органов. Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нұра".

О том, что новый столичный район хотят назвать в честь реки Нура, сообщалось в середине декабря.

Также были приняты решения по переименованию ряда улиц и площадей Астаны. Теперь в столице появятся:

площадь Организации Объединенных Наций;

проспект Аль-Фараби;

улица Гейдара Алиева;

улица Аскара Забикулина;

улица Аскена Набиева;

улица Сырбая Мауленова;

улица Маншук Маметова;

улица Шапык Шукина;

улица Санжара Асфендиярова;

улица Бердибека Сокпакбаева;

улица Бейбарыса Султана;

проспект Магжана Жумабаева;

улица Карамерген.

Отмечается, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.

"Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки", – отметил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.

В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.

Отметим, что согласно Закону "О языках в РК", к компетенции Республиканской ономастической комиссии относятся:

разработка рекомендаций и предложений по вопросам ономастики;

выдача заключений по наименованию, переименованию областей, районов и городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

выдача заключений по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;

выдача заключений по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов областного значения, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;

согласование заключений ономастических комиссий городов республиканского значения, столицы по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Добавим, что ономастика, по данным Большой Советской Энциклопедии, – это раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием в другие языки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005733-onomasticheskaya-komissiya-odobrila-sozdanie-rayona-nura-i-ploschadi-oon-v-astane/