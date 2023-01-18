Ономастическая комиссия одобрила создание района Нура и площади ООН в Астане
Опубликовано:
Вчера, 17 января, состоялось заседание Республиканской ономастической комиссии, которая вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.
Сообщается, что на заседании комиссии был рассмотрен вопрос по присвоению названия новому району и улицам города Астаны, а также Сарысускому районному Дому культуры акимата Жамбылской области.
"Республиканская ономастическая комиссия единогласно приняла положительное заключение по данному вопросу", – говорится в сообщении.
Всего на рассмотрение комиссии поступило 15 предложений от государственных органов. Кроме того, в соответствии с предложением акимата города Астаны было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нұра".
О том, что новый столичный район хотят назвать в честь реки Нура, сообщалось в середине декабря.
Также были приняты решения по переименованию ряда улиц и площадей Астаны. Теперь в столице появятся:
- площадь Организации Объединенных Наций;
- проспект Аль-Фараби;
- улица Гейдара Алиева;
- улица Аскара Забикулина;
- улица Аскена Набиева;
- улица Сырбая Мауленова;
- улица Маншук Маметова;
- улица Шапык Шукина;
- улица Санжара Асфендиярова;
- улица Бердибека Сокпакбаева;
- улица Бейбарыса Султана;
- проспект Магжана Жумабаева;
- улица Карамерген.
Отмечается, что имя героически погибшего пожарного Аскара Забикулина решили присвоить улице Е-583 в Есильском районе города Астаны.
"Популяризация имен исторических личностей страны – процесс обязательный. Нам еще предстоит много работы в области ономастики, мы уверены, что все будет реализовано в установленные сроки", – отметил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.
В ближайшее время заключение комиссии будет подготовлено и направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.
Отметим, что согласно Закону "О языках в РК", к компетенции Республиканской ономастической комиссии относятся:
- разработка рекомендаций и предложений по вопросам ономастики;
- выдача заключений по наименованию, переименованию областей, районов и городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;
- выдача заключений по присвоению наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименованию, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства;
- выдача заключений по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов областного значения, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований;
- согласование заключений ономастических комиссий городов республиканского значения, столицы по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей городов республиканского значения, столицы, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований.
Добавим, что ономастика, по данным Большой Советской Энциклопедии, – это раздел языкознания, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием в другие языки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005733-onomasticheskaya-komissiya-odobrila-sozdanie-rayona-nura-i-ploschadi-oon-v-astane/