В честь реки хотят назвать новый район, образуемый в Астане
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Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп на заседании маслихата рассказал, как предлагается назвать новый район Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.
Сакен Есиркеп сообщил, что с того момента, как было предложено образовать на левом берегу столицы еще один район, власти города провели несколько встреч с экспертами и обсудили возможные варианты названий.
В итоге на заседании ономастической комиссии было выбрано два варианта.
"Первый вариант – "Нура". Это река в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант – "Караоткель".
Мы уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию. Но, согласно казахской грамматике, две гласные буквы подряд затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура", – сказал он.
Напомним, что в начале июля экс-глава столицы Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район Астаны поделят надвое из-за динамичного роста населения.
На данный момент столица, как сообщается на сайте городского акимата, поделена на четыре района:
- Есильский район;
- район Байконыр;
- район Алматы;
- район Сарыарка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001690-v-chest-reki-hotyat-nazvat-novyy-rayon-obrazuemyy-v-astane/