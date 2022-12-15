В честь реки хотят назвать новый район, образуемый в Астане

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп на рассказал, как предлагается назвать новый район Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сакен Есиркеп сообщил, что с того момента, как было предложено образовать на левом берегу столицы еще один район, власти города провели несколько встреч с экспертами и обсудили возможные варианты названий.

В итоге на заседании ономастической комиссии было выбрано два варианта.

"Первый вариант – "Нура". Это река в Акмолинской и Карагандинской областях. Второй вариант – "Караоткель".

Мы уделили значение легкопроизносимости и позитивному восприятию. Но, согласно казахской грамматике, две гласные буквы подряд затрудняют произношение. Поэтому предлагаем вариант "Нура", – сказал он.

Есильский район на карте Астаны. Скриншот: Google Maps

Напомним, что в начале июля экс-глава столицы Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район Астаны поделят надвое из-за динамичного роста населения.

На данный момент столица, как сообщается на сайте городского акимата, поделена на четыре района:

Есильский район;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001690-v-chest-reki-hotyat-nazvat-novyy-rayon-obrazuemyy-v-astane/