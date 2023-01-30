Обозначены границы нового района в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Астаны рассказали о границах нового района "Нура", а также поведали, какова их протяженность, сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

Границы нового района под названием "Нура" составляют 19 336 гектаров.

"Обозначены (границы - прим. ред.) следующим образом: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Қабанбай батыра, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Қабанбай батыра и западной стороне шоссе Қарқаралы до южных границ города", - говорится в сообщении акимата.

Аким района, штатная численность сотрудников районного акимата, территориальные подразделения Центральных госорганов (ЦГО) и другие организационные моменты будут определены после формирования нового состава маслихата города, говорится в сообщении.

Отмечается, что этот район столицы находится на стадии формирования. На данный момент, как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, город поделен на четыре района:

Есильский район;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка.

Напомним, что в середине декабря 2022 года стало известно, что новый столичный район хотят назвать в честь реки Нура. Его создание и создание площади ООН в Астане одобрила 17 января ономастическая комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007336-oboznacheny-granitsy-novogo-rayona-v-astane/