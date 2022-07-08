Есильский район в Нур-Султане планируют поделить на два

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Нур-Султане может появиться еще один район. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил глава города Алтай Кульгинов, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов указал на быстрый рост населения столицы.

"Есильский район нам придется в ближайшее время делить на два района, поскольку именно в Есильском районе количество людей с каждым годом растет, так как там идет основная застройка новых жилых комплексов.

За последние три года зарегистрировано более 100 тысяч человек. Если смотреть в регионах страны, то это пять районов", – пояснил он.

Он отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас – порядка 350 тысяч.

"В ближайшее время будет 400 тысяч и более населения. Район придется делить для удобного администрирования", – резюмировал Кульгинов.

При этом градоначальник заявил, что границы города меняться не будут и речи о возможности присоединения пригородных поселков к Нур-Султану не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977638-esilskiy-rayon-v-nur-sultane-planiruyut-podelit-na-dva/