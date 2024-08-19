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Аким одного из районов в Астане сообщил о своем уходе с поста

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Жусуп Жумагулов
Жусуп Жумагулов. Фото: t.me/astana_newss

Аким района Нура в Астане Жусуп Жумагулов сообщил о своем уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Информацию об этом он разместил в Instagram, передает NUR.KZ.

В своем посте Жумагулов рассказал о достигнутых результатах за время его работы в акимате района, созданного в апреле прошлого года.

"Мы газифицировали крупные жилые комплексы, что позволило жителям сократить расходы на коммунальные услуги вдвое; подключили к центральному отоплению ряд многоэтажек; начали системно и упорядоченно пересматривать земельные участки района.

Вместо жилых комплексов стали появляться скверы, школы и детские сады; решили вопросы освещения в переулках и дворах; установили базовые станции для улучшения связи и приступили к благоустройству 18 гектаров в микрорайоне Жагалау. Наряду с этим, ежедневно велась работа по содержанию района, озеленению и улучшению облика города", - написал он.

Жусуп Жумагулов также выразил благодарность жителям и коллегам за результативную работу.

По данным акимата района Нура, свою трудовую деятельность Жумагулов начал в управлении администрирования специальной экономической зоны "Астана - новый город" в качестве общественного сотрудника.

С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя КГУ "Центр исследования проблем религий" и заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы.

В 2020 году стал заместителем руководителя аппарата акима Астаны. С февраля 2022 года занимал должность акима района Сарыарка, а в апреле 2023 года был назначен акимом района Нура города Астаны.

Район Нура в Астане

В июле 2022 года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район в столице поделят на два. По его словам, именно в этом районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов. Кульгинов тогда отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас - порядка 350 тысяч.

В декабре 2022 года стало известно, что новый район собираются назвать либо "Нура" - в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях, либо "Караоткель".

В январе 2023 года ономастическая комиссия вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Среди прочего было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нура".

В конце января того же года в акимате Астаны рассказали о границах нового района Нура, которые составили 19 336 га.

"Обозначены границы следующим образом: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Кабанбай батыра, далее - вдоль по нечетной стороне проспекта Кабанбай батыра и западной стороне шоссе Каркаралы до южных границ города", - говорилось в сообщении акимата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2150575-akim-odnogo-iz-rayonov-v-astane-soobshchil-o-svoem-uhode-s-posta/

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