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Покинувший пост акима Жусуп Жумагулов получил новую должность

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Жусуп Жумагулов
Жусуп Жумагулов. Фото: gov.kz

Бывший аким одного из районов в Астане, ранее сообщивший о своем уходе с поста, получил новую должность. Жусуп Жумагулов стал заместителем главы СКО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата СКО, по согласованию с Администрацией президента РК и распоряжением главы региона Жусуп Рахатович Жумагулов назначен заместителем акима Северо-Казахстанской области.

В разные годы работал заместителем руководителя управления по делам общественного развития столицы, заместителем руководителя аппарата акима Астаны, акимом района Сарыарка.

До настоящего назначения был акимом района Нура в Астане. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

В новой должности будет курировать вопросы внутренней политики, культуры, образования, религии и занятости.

Напомним, накануне аким района Нура в Астане Жусуп Жумагулов сообщил о своем уходе с поста в связи с переходом на другую работу. Он рассказал о достигнутых результатах за время его работы в акимате района, созданного в апреле прошлого года, и выразил благодарность жителям и коллегам.

По информации официального сайта акимата региона, Северо-Казахстанская область образована в 1936 году.

Численность населения по состоянию на 1 июля 2023 года составила 532,7 тыс. человек или 2,45 процента от общей численности населения республики.

Областной центр - город Петропавловск, основан в 1752 году, население на 01.07.2023 года составляет 222,5 тыс. человек.

Регион с сентября 2023 года возглавляет Гауез Нурмухамбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2151192-soobshchivshiy-o-svoem-uhode-s-posta-akima-zhusup-zhumagulov-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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