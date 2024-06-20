"Ничего подобного": в Миннауки отреагировали на критику бывшего руководителя Назарбаев Университета

На брифинге в СЦК глава Миннауки рассказал о большом конкурсе на должность нового главы Назарбаев Университета и высказался о заявлениях его экс-ректора Шигео Катсу, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр науки и образования Саясат Нурбек прокомментировал заявления экс-ректора NU (Назарбаев Университета) о том, что автономия вуза находится под угрозой, и о том, что на учебное заведение оказывают давление.

"Шигео Катсу на самом деле делал несколько публикаций в не очень авторитетных изданиях, что якобы университет теряет свою автономию, теряет господдержку и финансирование и может вообще свой потенциал потерять. На самом деле, я вам ответственно заявляю, теперь уже как член попечительского совета NU, ничего подобного.

Касательно автономии. Закон о NU, Назарбаев интеллектуальных школах и о фонде также действует, он дает очень хорошую автономию Назарбаев Университету. Для нас это даже как пример служит, мы сейчас все другие университеты к автономии такой устойчивой тоже подводим. Закон никто не отменял, и все, что дается законом, права, свободы, так же регулируется", – заявил министр.

Касательно финансирования NU Саясат Нурбек добавил, что его не сокращали – в среднем, ежегодно из бюджета Миннауки и образования университет получает 40-43 млрд тенге. Помимо этого, у университета был свой эндаумент-фонд (благотворительный фонд), который теперь используется для покупки оборудования, лабораторий и т.д.

Также глава Миннауки анонсировал назначение нового ректора Назарбаев Университета.

"В ближайшее время будет избран новый президент NU. Почти год была работа, большой открытый конкурс, подали несколько сильных кандидатов. Я с каждым из них лично проводил собеседования. Сильные профессионалы, руководители таких университетов как Ватерлоо, канадские университеты, британские университеты, поэтому такой опытный управленец будет в скором времени попечительским советом избран. Вы услышите обязательно в новостях", – заявил министр.

Напомним, что об отставке ректора Шигео Катсу в Назарбаев Университете объявили в мае 2023 года. После его ухода место ректора никто не занял, университет сейчас возглавляет исполняющий обязанности президента Илесанми Адесида из США.

В декабре прошлого года Саясат Нурбек ответил на вопрос о том, лишат ли Назарбаев Университет особого статуса. Такие вопросы возникли после того, как депутаты сената одобрили в двух чтениях закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда. В июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал закон.

"Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета: по стоимости обучения. Смею заверить вас: на самом деле, они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет. Поэтому по статусу ничего даваться не будет", – заверил министр.

При этом, в мае прошлого года депутат Марат Абенов заявил, что Назарбаев Университету "передали все лаборатории, повысили его статус", но никто не проверял деятельность этого университета.

"Я был членом совета директоров КазНИТУ имени К.И. Сатпаева – за год мы получили 44 патента, но при этом у нас не было финансирования как у НУ. То есть у Назарбаев Университета финансированное огромное, но результат – ноль", – заявил тогда депутат.