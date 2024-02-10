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Службу охраны президента вместо Аринова возглавил Роман Тореханов

Опубликовано:

Чингис Аринов (слева) и Роман Тореханов (справа)
Чингис Аринов (слева) и Роман Тореханов (справа). Коллаж NUR.KZ: Акорда

Должность замглавы Службы госохраны – начальника Службы охраны президента РК, которую ранее занимал Чингис Аринов, получил Роман Тореханов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", – гласит сообщение в Telegram-канале Акорды.

Службу охраны президента до недавних пор возглавлял Чингис Аринов, который указом президента был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: СЦК

Накануне новый министр принял участие в брифинге СЦК, где отвечал на вопросы журналистов. Один из них касался его прошлого в Службе охраны президента.

"Вы 18 лет проработали в Службе охраны президента и 18 лет держали в руках оружие, а сейчас пришли на должность, когда нужно будет взять в руки лопату. Через месяц начнется проблема паводков. Вы готовы к этому?" – поинтересовались они.

Аринов в свою очередь ответил, что готов к исполнению своих обязанностей, а консультировать его по узкоспециализированным вопросам будут два советника.

"Конечно, готов. Вы говорите, 18 лет держал в руках оружие… но ведь бывало всякое: и лопату в руки брали, и другие инструменты. Есть опыт. Я говорю: самое главное – организовать вовремя работу, в будущем покажет время, в ходе работы", – добавил он.

При этом Аринов выделил себе 50 дней на то, чтобы "втянуться" в работу.

Также в ходе брифинга министр прокомментировал работы по поиску упавшего на руднике автобуса, расследование оползня в Алматы и высказался о погодных условиях в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060274-sluzhbu-ohrany-prezidenta-vmesto-arinova-vozglavil-roman-torehanov/

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