Службу охраны президента вместо Аринова возглавил Роман Тореханов
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Должность замглавы Службы госохраны – начальника Службы охраны президента РК, которую ранее занимал Чингис Аринов, получил Роман Тореханов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Распоряжением главы государства Тореханов Роман Алмаханович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны президента Республики Казахстан", – гласит сообщение в Telegram-канале Акорды.
Службу охраны президента до недавних пор возглавлял Чингис Аринов, который указом президента был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.
Накануне новый министр принял участие в брифинге СЦК, где отвечал на вопросы журналистов. Один из них касался его прошлого в Службе охраны президента.
"Вы 18 лет проработали в Службе охраны президента и 18 лет держали в руках оружие, а сейчас пришли на должность, когда нужно будет взять в руки лопату. Через месяц начнется проблема паводков. Вы готовы к этому?" – поинтересовались они.
Аринов в свою очередь ответил, что готов к исполнению своих обязанностей, а консультировать его по узкоспециализированным вопросам будут два советника.
"Конечно, готов. Вы говорите, 18 лет держал в руках оружие… но ведь бывало всякое: и лопату в руки брали, и другие инструменты. Есть опыт. Я говорю: самое главное – организовать вовремя работу, в будущем покажет время, в ходе работы", – добавил он.
При этом Аринов выделил себе 50 дней на то, чтобы "втянуться" в работу.
Также в ходе брифинга министр прокомментировал работы по поиску упавшего на руднике автобуса, расследование оползня в Алматы и высказался о погодных условиях в стране.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060274-sluzhbu-ohrany-prezidenta-vmesto-arinova-vozglavil-roman-torehanov/