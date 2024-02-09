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"Бывало, и лопату в руки брали": Аринов – о переводе в МЧС из службы охраны президента

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Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: СЦК

Новый глава МЧС сегодня на брифинге в СЦК рассказал, готов ли работать в таком сложном и ответственном министерстве, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты отметили, что из года в год не решаются проблемы паводков. Есть также и другие проблемы в этой сфере. В связи с этим возник вопрос, справится ли новый министр по ЧС с грузом новых обязанностей.

"Вы 18 лет проработали в  Службе охраны президента и 18 лет держали в руках оружие, а сейчас пришли на должность, когда нужно будет взять в руки лопату. Через месяц начнется проблема паводков. Вы готовы к этому?" - поинтересовались они.

Чингис Аринов заверил, что у него достаточно опыта для того, чтобы возглавить МЧС.

"Конечно, готов. Вы говорите, 18 лет держал в руках оружие… но ведь бывало всякое: и лопату в руки брали, и другие инструменты. Есть опыт. Я говорю: самое главное - организовать вовремя работу, в будущем покажет время в ходе работы", - добавил он.

Аринов добавил, что всегда прислушивается к дельным советам специалистов и компетентных людей.

"Конечно, есть здравое зерно в некоторых советах, в некоторых рекомендациях. Я к этим вещам прислушиваюсь. Но, если честно, каких-то долгих бесед, долгих дискуссий не было. Все произошло очень быстро. Нам не привыкать, мы все - люди-военные. После назначения я активно включился в этот процесс, и многие вещи сейчас происходят на ногах - в динамике. Я думаю, обязательно мы и с прежним министром и со специалистами очень высокого уровня, на самом деле, я буду лично с ними советоваться по ряду вопросов", - заявил он.

По его словам, у него два советника.

"Очень компетентные, долгие годы проработавшие в этой сфере, люди. Любая работа, которая будет направлена на благое, на улучшение, конечно, будет мною приниматься", - заверил глава МЧС.

Напомним, 6 февраля текущего года Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова министром по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Аринов занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны РК - начальника Службы охраны президента РК.

Он окончил факультет международных отношений КазНУ имени Аль-Фараби, Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности "Правоведение"; Академию гражданской авиации по специальности "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта".

Отметим, что ранее глава государства раскритиковал работу МЧС и его экс-главы Сырыма Шарипханова в ходе недавнего визита в Алматы, где в ночь на 23 января произошло землетрясение.

Работа чрезвычайного ведомства была признана неудовлетворительной, а Сырыму Шарипханову тогда президент поручил перестроиться либо уйти, поскольку безопасность страны требует совершенно новых и высокоэффективных подходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060204-byvalo-i-lopatu-v-ruki-brali-arinov-o-perevode-v-mchs-iz-sluzhby-ohrany-prezidenta/

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