Сенат досрочно прекратил полномочия депутата Акмарал Альназаровой

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Акмарал Альназаровой – она заняла кресло министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на пленарном заседании сената первым обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий Акмарал Альназаровой в качестве депутата сената.

Спикер Маулен Ашимбаев напомнил, что она указом президента назначена министром здравоохранения.

Член ЦИК Шавхат Утемисов внес на рассмотрение сенаторов представление о досрочном прекращении ее полномочий в качестве депутат сената. Депутаты единогласно поддержали его.

Таким образом, Акмарал Альназарова официально сложила с себя полномочия депутата.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, премьер-министр Алихан Смаилов покинул свой пост.

6 февраля был назначен новый премьер-министр - им стал Олжас Бектенов. После этого в Казахстане сформировали новый кабмин. 21 министру из предыдущего состава правительства удалось сохранить свои кресла, в четырех министерствах сменились главы.

Одним из новых министров стала Акмарал Альназарова - она сменила Ажар Гиният на должности министра здравоохранения Казахстана.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова, отвечая на вопрос о смене главы Минздрава, отметила, что Гиният выполнила стоявшую перед ней задачу, новому министру предстоит сосредоточиться на финансовых вопросах ведомства.

Отметим, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", что Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде.

В 1994 году окончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия". В 2006 году – Университет Қорқыт ата, специальность – "Экономист". Является доктором медицинских наук.

С 2003 по 2004 год возглавляла управление здравоохранения Кызылординской области.

С 2005 по 2007 год – глава областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения.

С 2007 по 2013 год – директор Кызылординского медицинского колледжа.

С 2013 по 2015 год – замакима Кызылординской области.

С 2015 по 2019 год – руководитель управления здравоохранения Кызылординской области.

Депутатом сената парламента Казахстана Альназарова являлась с 2020 года.