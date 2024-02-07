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30 лет независимости Казахстана

"Представитель эпохи независимости": что эксперты говорят о новом премьере Казахстана

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Зал для заседания правительства
Зал для заседания правительства. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Позавчера правительство Казахстана ушло отставку, а вчера президент назначил нового премьера и министров. Что думает эксперты о новом составе правительства, выяснил телеканал "Астана".

Аналитик Института Еразийской интеграции Арман Ешмуратов считает, что новый премьер-министр не только знает, как бороться с коррупцией в обществе, но и способен решать проблемы в системе государственного управления.

По словам Ешмуратова, большой опыт работы в Антикоррупционной службе позволит новому главе кабмина серьезно разобраться с теневой экономикой.

Помимо этого, по мнению аналитика, трудовой путь Олжаса Бектенова выстраивался так, что позволит ему организовать работу по-новому.

"Мы видим, что во главе правительства становится силовик, который возглавлял антикоррупционное ведомство. Я так думаю, что, скорее всего, новое правительство должно вот эти все теневые проблемы в экономике решить.

Новый премьер знает не просто проблему коррупции в обществе, но и, конечно же, проблему в системе государственного управления. Его рост был вне старых отношений", - поделился руководитель департамента научно-теоретического анализа и методологического обеспечения Института Евразийской интеграции Арман Ешмуратов.

Политологи отмечают личные качества нового премьер-министра и считают, что Токаев и парламент сделали правильную ставку на такой состав правительства, который сможет выполнять задачи по экономическому развитию страны.

"Первое, что бросается в глаза, что он (Бектенов - прим. ред.) представитель молодого поколения, эпохи независимости. Конечно, занимал очень важные и сложные направления. Добиваясь успеха, человек показывает свой характер, который достаточно настойчивый.

Говоря в целом о задачах, которые президент ставит перед правительством, это перезапуск вообще всей системы экономического планирования", - считает заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований Айгуль Садвакасова.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Вчера был назначен новый премьер-министр - пост главы кабмина занял бывший руководитель Антикора Олжас Бектенов. Кроме того, президент назначил новых министров - В новом правительстве Казахстана из 26-ти человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине: премьер-министр и 4 министра.

Добавим, что сегодня в Астане пройдет расширенное заседание правительства в новом составе. Проведет его Касым-Жомарт Токаев.

В Акорде сообщали, что в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059528-predstavitel-epohi-nezavisimosti-chto-eksperty-govoryat-o-novom-premere-kazahstana/

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