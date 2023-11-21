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Последствия урагана: главу управления акимата уволили прямо на совещании в Павлодарской области

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Ержан Салханов
Ержан Салханов. Фото: gov.kz

Вчера аким Павлодарской области Асаин Байханов провел совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды в регионе и уволил главу одного из управлений, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Павлодарской области, в результате шторма в трех городах области, Баянаульском, Павлодарском, Щербактинском, Майском, Успенском районах, а также в районе Аккулы сорвало кровли на 83 социальных объектах. Среди них 61 школа, 10 больниц, 9 домов культуры и 3 спорткомплекса.

Кроме того, сильным ветром повреждены кровли и облицовка 63 многоквартирных и 84 частных жилых домов. В пострадавших городах и районах объявлен режим ЧС местного масштаба. Сейчас компетентные органы подсчитывают ущерб.

По состоянию на вечер понедельника без электричества остаются 18 сел в трех районах Павлодарской области. Этот факт возмутил главу региона. Байханов назвал работу ответственных структур по восстановлению электроснабжения неудовлетворительной.

Он поручил генеральному директору АО "Павлодарэнерго" Олегу Щемелю лично самому разобраться в ситуации и максимально оперативно устранить недоработки подчиненных ему организаций.

"Поручаю немедленно перестроить работы по восстановлению, привлечь к ним, в том числе, сторонние организации. Если вы не справляетесь, нужно просить помощи у нас", - заявил аким области.

Кроме того, глава региона выразил свое недовольство работой акимов некоторых городов и районов, а также ответственных областных ведомств. Руководитель одного из них - управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - Ержан Салханов прямо в ходе совещания был освобожден от должности за слабую организацию работы в вверенной ему сфере.

"Еще ряд высокопоставленных чиновников едва удержались на должностях. Решение об их дальнейшей судьбе будет зависеть от итогов исполнения данных сегодня Асаином Байхановым поручений", - рассказали в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046757-posledstviya-uragana-glavu-upravleniya-akimata-uvolili-pryamo-na-soveschanii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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