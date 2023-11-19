Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Забор упал на женщину во время сильного урагана в Астане (видео)

Опубликовано:

Металлический забор
Срезанные баннеры. Фото: пресс-служба акимата района Есиль города Астана

Рекламный баннер возле "MEGA SILKWAY" в Астане из-за шквального ветра сорвался и травмировал пожилую жительницу столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Есильского района Астаны.

Рекламные баннеры возле ТРЦ установлены в виде металлической конструкции-забора.

"По причине шквального ветра баннер и пластиковая рамка баннера слетели. В результате гражданкой Б. 1954 года рождения получена травма - ушиб грудной клетки и локтевого сустава. Жительница доставлена в городскую многопрофильную больницу №2", - сообщили в пресс-службе акимата.

На данный момент, по информации акимата, баннеры демонтированы. Также было организовано ночное дежурство для оперативного устранения последствий сильного ветра.

Ранее мы рассказывали о том, что на Астану обрушился жуткий ураган. Стихия стала причиной множества разрушений.

В связи с бушующей непогодой аким Павлодарской области призвал жителей своего региона сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046503-zabor-upal-na-zhenschinu-vo-vremya-silnogo-uragana-v-astane-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.