Забор упал на женщину во время сильного урагана в Астане (видео)
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Рекламный баннер возле "MEGA SILKWAY" в Астане из-за шквального ветра сорвался и травмировал пожилую жительницу столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Есильского района Астаны.
Рекламные баннеры возле ТРЦ установлены в виде металлической конструкции-забора.
"По причине шквального ветра баннер и пластиковая рамка баннера слетели. В результате гражданкой Б. 1954 года рождения получена травма - ушиб грудной клетки и локтевого сустава. Жительница доставлена в городскую многопрофильную больницу №2", - сообщили в пресс-службе акимата.
На данный момент, по информации акимата, баннеры демонтированы. Также было организовано ночное дежурство для оперативного устранения последствий сильного ветра.
Ранее мы рассказывали о том, что на Астану обрушился жуткий ураган. Стихия стала причиной множества разрушений.
В связи с бушующей непогодой аким Павлодарской области призвал жителей своего региона сохранять спокойствие и не выходить на улицу.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046503-zabor-upal-na-zhenschinu-vo-vremya-silnogo-uragana-v-astane-video/