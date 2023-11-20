Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни

Опубликовано:

Поврежденные опоры электропередач
Поврежденные опоры электропередач. Иллюстративное фото: Luke Sharrett / Bloomberg / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода будет в Казахстане с 21 по 23 ноября. Жителям страны стоит подготовиться к сильному урагану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.

Пройдут осадки в виде дождя и снега. Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября – на юге, юго-востоке.

Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине – с метелью, и гололед.

К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до -2…-12 градусов, на востоке Казахстана – повышение температуры ночью от -8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046598-silnyy-uragan-obrushitsya-na-kazahstan-v-blizhayshie-dni/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.