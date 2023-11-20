Сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Казахстане с 21 по 23 ноября. Жителям страны стоит подготовиться к сильному урагану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.
Пройдут осадки в виде дождя и снега. Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября – на юге, юго-востоке.
Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине – с метелью, и гололед.
К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до -2…-12 градусов, на востоке Казахстана – повышение температуры ночью от -8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.
Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.
При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046598-silnyy-uragan-obrushitsya-na-kazahstan-v-blizhayshie-dni/