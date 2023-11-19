Мощнейший ураган в Астане: появились данные о пострадавших

В акимате Астаны рассказали о пострадавших в результате сильного урагана, который обрушился на столицу накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Так, по данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

"В основном, это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы. У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет.

Некоторые пациенты после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений.

Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах", - говорится на официальном сайте столичного акимата.

Власти добавили, что коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.

Напомним, накануне мощный ураган накрыл столицу. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

Также во время сильного урагана на женщину упал забор.

По прогнозам синоптиков, погода продолжит бушевать и в воскресенье, поэтому берегите себя. И лучше проведите сегодняшний день дома, укутавшись в теплый плед.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.