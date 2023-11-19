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Как восстанавливают Астану после урагана, рассказали в акимате (фото)

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Последствия урагана в Астане
Последствия урагана в Астане. Фото: gov.kz

В Астане с вечера 18 ноября бушевал ураганный ветер, который сносил целые конструкции, валил деревья и срывал вывески. Сегодня коммунальные службы борются с последствиями непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

"Коммунальные службы города в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы", - говорится на официальном сайте акимата Астаны.

Сегодня коммунальщики продолжают устранять последствия стихии и ведут восстановительные работы.

"За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Астаны совершили 28 выездов по 3 неподтвержденным фактам, 10 случаям горения, 12 аварийно-спасательным работам и другим", - сообщили в акимате.

Последствия урагана в Астане
Последствия урагана в Астане. Фото: gov.kz

Так, в связи с ухудшением погодных условий в жилом массиве Уркер произошел срыв кровли пятиэтажного здания казармы воинской части Нацгвардии. Площадь срыва составила 1500 квадратных метров.

В районе Байконыр во время непогоды перевернулись 7 автобусных остановок, повреждены 6 ограждений и обнаружены 6 случаев падения зеленых насаждений.

По району Сарыарка произошел срыв кровли двухэтажного дома с последующим обрывом электроэнергии на ПС "Школьная". Силами Астана-РЭК электроснабжение восстановлено полностью.

В районе Алматы повреждены 8 дорожных знаков, 1 столб освещения, 5 светильников, ограждения и так далее.

Последствия урагана в Астане
Последствия урагана в Астане. Фото: gov.kz

На улице около главного входа ТРЦ "MEGA Silk Way" сильным ветром сорвало рекламный баннер, который упал на женщину. Ее госпитализировали с диагнозом в МГБ №2. После осмотра врачей отпущена домой, состояние удовлетворительное.

"В районе Нура ведутся восстановительные работы по ограждениям на строительных площадках ЖК "Evolution", ЖК "Техникум", на перекрестке улицы Сыганак-Анет баба, по проспекту Кабанбай батыр 29/4, по шоссе Коргалжын, 20Б, по улице Омарова, 21/1 и по проспекту Туран, 57/1.

Коммунальные службы работают над устранением последствий стихийного ветра", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, накануне мощный ураган накрыл столицу. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось. Сильный ветер повредил припаркованные авто, также повреждены фасады зданий и крыши, местами упали рекламные конструкции.

Также во время сильного урагана на женщину упал забор.

По данным властей, четверо человек были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами.

По прогнозам синоптиков, погода продолжит бушевать и в воскресенье.

Что делать при сильном ветре

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046521-kak-vosstanavlivayut-astanu-posle-uragana-rasskazali-v-akimate-foto/

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