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30 лет независимости Казахстана

"Жизнь встала": жители более 100 сел в СКО третьи сутки остаются без света и связи

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Свеча горит на фоне лампочки без электричества
Свеча. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Северо-Казахстанской области продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося несколько дней назад. Жители более 100 сел региона третьи сутки остаются без света и связи.

Как передает телеканал "Хабар 24", в селе Ганькино, расположенном в 70 километрах от райцентра, уже три дня нет электричества. По словам местной жительницы Людмилы Ивановой, за 30 лет, которые она живет в селе, такая ситуация произошла впервые.

"Света нет – жизнь встала. Интернета нет. Сегодня дали хоть воду, хорошо. Холодильники все тают. К примеру, у меня печка электрическая, насос", – рассказала она.

В сюжете говорится, что в результате выпадения мокрого снега и шторма произошло обледенение линий электропередачи и повреждение на опорах. Без света остались 217 населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдается в районе Магжана Жумабаева, где обрушилась опора "ПТЭЦ-2 Булаево-нефть". Специалисты занимаются восстановлением поврежденных участков.

"Сейчас бригады уже прибыли для демонтажа данной опоры. Будут линию освобождать, опору от воздушной линии 110 киловольт и производить монтаж новых опор. Опоры уже подвезли. Все материалы имеются в наличии для восстановительных работ", – сообщил генеральный директор АО "Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания" Александр Чекулаев.

Заместитель акима СКО Рустем Курманов отметил, что ведомство держит на контроле социальные объекты.

"Работа в области организована, штаб функционирует. В первую очередь, мы социальные объекты держим на контроле. Что касается связи. Единственный район, который у нас выпал из связи – район Магжана Жумабаева, город Булаево. Там на элеваторе были установлены сотовые вышки. Не включилось резервное питание. И эту работу они, по сути дела, решили через централизованное электроснабжение", – добавил он.

Между тем "Петропавловск.news" со ссылкой на начальника отдела предупреждения ЧС, подполковника гражданской защиты Сакена Агзамова сообщает, что без света остаются 150 населенных пунктов.

"18 ноября в области произошло отключение электричества в 11 районах. 217 населенных пунктов или 33 тысячи абонентов остались без света. Сейчас ведутся восстановительные работы. На утро 20 ноября без электричества остаются 10 районов, а это 150 населённых пунктов или более 21 тысячи абонентов", – рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах.

Сегодня также синоптики предупредили, что в ближайшие дни на Казахстан обрушится сильный ураган. Кроме того, на севере ожидается метель и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046741-zhizn-vstala-zhiteli-bolee-100-sel-v-sko-treti-sutki-ostayutsya-bez-sveta-i-svyazi/

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