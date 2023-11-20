Режим ЧС объявят в Карагандинской области

В Карагандинской области устраняют последствия урагана. Глава региона Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить пострадавшие объекты и объявить режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на Карагандинскую область в прошедшие выходные обрушился ураганный ветер. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет.

Об обстановке в регионе на аппаратном совещании главе региона Ермаганбету Булекпаеву доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.

"За 18-19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш, стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 кв. м.

На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии.

В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах. Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", - сообщил Мурат Катпанов.

Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии, объявить ЧС и сделать все в рамках закона.

Напомним, ранее сообщалось, что штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область: были сорваны кровли зданий и домов, произошли частичные отключения электроэнергии и попадали деревья.

В ДЧС региона призвали жителей строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу, не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за изменениями погодных условий.

Также мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делились снимками последствий разбушевавшейся стихии.

Кроме того, 42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошли в ночь на 19 ноября в Павлодарской области из-за урагана.