Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Режим ЧС объявят в Карагандинской области

Опубликовано:

Последствия урагана в Карагандинской области
Последствия урагана. Фото: gov.kz

В Карагандинской области устраняют последствия урагана. Глава региона Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить пострадавшие объекты и объявить режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на Карагандинскую область в прошедшие выходные обрушился ураганный ветер. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды. Жертв и пострадавших нет.

Об обстановке в регионе на аппаратном совещании главе региона Ермаганбету Булекпаеву доложил начальник ДЧС Мурат Катпанов.

"За 18-19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш, стеновых покрытий жилых домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенных крыш составила 18 947 кв. м.

На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии.

В настоящее время большая часть населенных пунктов области подключена к электроэнергии, продолжаются аварийные работы в трех городах и четырех районах. Поступило также 85 сообщений об угрозе и падении деревьев", - сообщил Мурат Катпанов.

Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии, объявить ЧС и сделать все в рамках закона.

Напомним, ранее сообщалось, что штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область: были сорваны кровли зданий и домов, произошли частичные отключения электроэнергии и попадали деревья.

В ДЧС региона призвали жителей строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу, не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за изменениями погодных условий.

Также мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делились снимками последствий разбушевавшейся стихии.

Кроме того, 42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошли в ночь на 19 ноября в Павлодарской области из-за урагана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046627-rezhim-chs-obyavyat-v-karagandinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.