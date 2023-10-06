Экс-директор "Хабар 24" стал заместителем пресс-секретаря Токаева

Берик Уали на своей странице в сообщил о назначении нового заместителя пресс-секретаря президента, передает NUR.KZ.

Заместителем пресс-секретаря президента РК назначен Эльдар Бакпаев. Ранее он был директором телеканала "Хабар 24".

"Заместителем пресс-секретаря президента РК назначен Эльдар Кусманулы Бакпаев, установивший собственную подпись на отечественном телевидении и накопленный значительный опыт работы на государственной службе", - сообщил Уали.

Отметим, что 12 сентября Берик Уали вновь был назначен пресс-секретарем президента. Ранее он занимал эту должность с марта 2019 года по март 2022 года.

После освобождения от должности был назначен председателям правления АО "Агентство "Хабар".

Напомним, что 6 сентября пресс-секретарем главы государства был назначен Нурмухамед Байгараев, который больше года занимал пост заместителя. Однако спустя несколько дней он был освобожден от новой должности по состоянию здоровья.

Как заявил сам Байгараев, ему потребовалось немедленное лечение, кроме того, медики рекомендовали ему отказаться от полетов, а работа на посту пресс-секретаря главы государства подразумевает постоянные перелеты. В связи с этим он принял решение приостановить свою службу на данному посту.

Также напомним, что до него пост пресс-секретаря занимал Руслан Желдибай. 1 сентября этого года он был назначен помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.