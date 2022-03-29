Берик Уали назначен председателем правления агентства "Хабар"

Берик Уали. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". Ранее он работал пресс-секретарем президента Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на АО "Агентство "Хабар".

Берик Уали родился 4 января 1977 года.

В 1997 году окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т.Жургенова по специальности «киновед», в 2005 году - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «журналистика», в 2014 году - Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «правоведение».

С 1997 по 2012 год - журналист, редактор информационных программ АО «Агентство «Хабар», телекомпании «ТАҢ», телеканала «НТК», ТОО «31 канал», руководитель медийного центра по борьбе с коррупцией в ТОО «Нұр Медиа».

С 2012 по 2015 год - заместитель руководителя аппарата акима - руководитель пресс-службы аппарата акима, руководитель управления внутренней политики и по делам религии акимата Южно-Казахстанской области.

В 2015 - 2016 годах - советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан».

С 2016 по 2018 год - советник министра по инвестициям и развитию РК, директор Департамента информационной поддержки.

С 2018 по 2019 год - руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области.

22 марта 2019 года распоряжением главы государства назначен пресс-секретарем президента РК. С сентября 2019 года является также председателем совета директоров НАО "Телерадиокомплекс президента РК".

Лауреат государственной молодежной премии "Дарын". Награжден четырьмя медалями, орденом "Құрмет".

Напомним, до Берика Уали главой агентства "Хабар" был Ерлан Бекхожин - он покинул пост 11 февраля. На этой должности Бекхожин работал с 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962528-berik-uali-naznachen-predsedatelem-pravleniya-agentstva-habar/