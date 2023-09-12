Берик Уали вновь назначен пресс-секретарем президента
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Берик Уали вновь был назначен советником и пресс-секретарем президента Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
"Распоряжением главы государства Уали Берик назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана с марта 2019 года по март 2022 года.
После освобождения от должности был назначен председателям правления АО "Агентство "Хабар".
Согласно данным с сайта ИПС "Параграф", Берик Уали окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова по специальности "Киновед", магистратуру Казахского национального университета им. аль-Фараби по журналистике и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".
За свою карьеру в разные годы также работал:
- корреспондентом информационной программы "Новости Алматы" телекомпании "Таң";
- редактором информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";
- руководителем Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа";
- заместителем главы аппарата акима Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области), руководителем пресс-службы;
- советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (ныне Amanat);
- советником министра, директором Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК;
- руководителем управления внутренней политики Жамбылской области.
Напомним, что 6 сентября пресс-секретарем президента был назначен Нурмухамед Байгараев. Однако вчера стало известно, что его освободили от этой должности по состоянию здоровья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2036332-berik-uali-vernulsya-na-post-press-sekretarya-prezidenta/