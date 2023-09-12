Берик Уали вновь назначен пресс-секретарем президента

Берик Уали вновь был назначен советником и пресс-секретарем президента Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Распоряжением главы государства Уали Берик назначен советником президента – пресс-секретарем президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Берик Уали занимал должность пресс-секретаря президента Казахстана с марта 2019 года по март 2022 года.

После освобождения от должности был назначен председателям правления АО "Агентство "Хабар".

Согласно данным с сайта ИПС "Параграф", Берик Уали окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова по специальности "Киновед", магистратуру Казахского национального университета им. аль-Фараби по журналистике и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности "Правоведение".

За свою карьеру в разные годы также работал:

корреспондентом информационной программы "Новости Алматы" телекомпании "Таң";

редактором информационной программы "Новости" на телеканале "НТК";

руководителем Антикоррупционного медиа-центра "Нұр Медиа";

заместителем главы аппарата акима Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области), руководителем пресс-службы;

советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" (ныне Amanat);

советником министра, директором Департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК;

руководителем управления внутренней политики Жамбылской области.

Напомним, что 6 сентября пресс-секретарем президента был назначен Нурмухамед Байгараев. Однако вчера стало известно, что его освободили от этой должности по состоянию здоровья.