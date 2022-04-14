Назначен новый пресс-секретарь Токаева

Руслан Желдибай. Фото: primeminister.kz

Распоряжением главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан".

С 2012 по 2018 год — руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

С 2018 по 2019 год — и.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

До настоящего назначения был заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Казахстана.

Напомним, Берик Уали, занимавший должность пресс-секретаря президента Казахстана с 2019 года, в конце марта 2022 года стал председателем правления агентства "Хабар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965013-naznachen-novyy-press-sekretar-tokaeva/