По состоянию здоровья пресс-секретарь президента освобожден от занимаемой должности

По состоянию здоровья пресс-секретарь президента Нурмухамед Байгараев освобожден от занимаемой должности, об этом он сегодня сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте.

"Дорогие друзья!

Вчера мне пришлось пройти обследование у врачей после случаев (приступы), связанных с моим здоровьем. После тщательного обследования обнаружены признаки заболевания. Врачи потребовали немедленно начать длительное лечение, лечиться надо регулярно и, самое главное, на определенное время прекратить полеты.

Медицинские требования не позволяют мне полноценно выполнять свои нынешние обязанности, поскольку командировки в регионы и за границу регулярны. Это означает, что нужно часто летать.

Честно говоря, я сам этого не ожидал. План был другой. С моими знаниями и квалификацией я был готов к работе, которую начал на прошлой неделе. У меня было несколько идей и инициатив, связанных с улучшением и повышением прозрачности пресс-службы.

Однако не зря говорят, что "здоровье – первое богатство". Поэтому, какой бы не была должность, я счел необходимым пройти полное лечение, не теряя времени. В связи с этим я вынужден приостановить работу в должности пресс-секретаря президента.

Руководство поняло ситуацию. Благодарю всех граждан, проявивших понимание", – говорится в его публикации.

В должности пресс-секретаря президента Байгараев провел чуть меньше недели.

Напомним, Нурмухамед Байгараев был назначен пресс-секретарем президента 6 сентября.

Позже он прокомментировал свое назначение.

"Я думаю, что здесь, в первую очередь, принцип меритократии. Кроме того, здесь учли опыт в медиасфере. Все-таки с 2008 года работал, был вашим коллегой (журналистом - прим. ред.). И год проработал в этой должности. Наверное, эти факторы", – рассказал он тогда журналистам.

Ранее, с августа 2022 года, он был заместителем пресс-секретаря главы государства. Также в разные годы занимал руководящие посты в казахстанских СМИ.