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Назначен пресс-секретарь Токаева

Опубликовано:

Нурмухамед Байгараев
Нурмухамед Байгараев . Фото: Акорда

Сегодня был назначен новый пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева - глава государства подписал соответствующее распоряжение, сообщается на официальном сайте Акорды.

Им стал Нурмухамед Байгараев. Ранее он был заместителем пресс-секретаря президента.

Напомним, что 1 сентября бывший пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай стал помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035550-naznachen-press-sekretar-tokaeva/

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