Назначены новые помощники Токаева

Акорда. Фото: akorda.kz

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня назначены новые помощники президента Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Указом Токаева назначены:

Желдибай Руслан Султанулы – помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

– помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям; Казыхан Ержан Хозеулы – помощником президента РК по международным вопросам;

– помощником президента РК по международным вопросам; Жиенбаев Ержан Нурланович – помощником президента РК по правовым вопросам.

Добавим, Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".

Руслан Желдибай. Фото: primeminister.kz

В феврале прошлого года он был назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. А в апреле того же года распоряжением главы государства он был назначен пресс-секретарем президента РК.

В январе текущего года Токаев назначил его на должность заместителя руководителя Администрации президента.

Ержан Казыхан родился в 1964 году в Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987) по специальности "Историк-востоковед", а также дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР и Индийский институт международных отношений.

Ержан Казыхан. Фото: akorda.kz

В январе прошлого года в соответствии с указом президента он был назначен заместителем руководителя Администрации президента Казахстана – спецпредставителем президента по международному сотрудничеству.

Ержан Жиенбаев родился в 1981 году в городе Алматы. В июле 2019 года распоряжением главы кабмина он был назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК. И в октябре того же года получил должность заместителя руководителя Администрации президента РК.

Ержан Жиенбаев. Фото: primeminister.kz

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.

Позже стало известно, что по указу главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента ряд чиновников был освобожден от должностей.

Также ранее глава государства в послании народу заявил, что правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с Администрацией президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034918-naznacheny-novye-pomoschniki-tokaeva/