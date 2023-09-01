Администрацию президента Казахстана реорганизовали

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента войдут:

руководитель администрации президента;

секретарь Совета безопасности;

начальник канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы администрации президента.

Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:

по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

по экономическим вопросам;

по международным вопросам;

по правовым вопросам;

по вопросам науки и инноваций.

"Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела администрации президента", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с администрацией президента.

Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

Кроме того, в Администрации президента было шесть заместителей руководителя:

первый заместитель руководителя администрации президента РК Тимур Сулейменов;

заместитель руководителя администрации президента РК Ержан Жиенбаев;

заместитель руководителя администрации президента РК – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан;

заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева;

заместитель руководителя администрации президента РК Ернар Баспаев;

заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034901-administratsiyu-prezidenta-kazahstana-reorganizovali/