Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Администрацию президента Казахстана реорганизовали

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев. Подпись
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента войдут:

  • руководитель администрации президента;
  • секретарь Совета безопасности;
  • начальник канцелярии президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы администрации президента.

Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:

  • по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
  • по экономическим вопросам;
  • по международным вопросам;
  • по правовым вопросам;
  • по вопросам науки и инноваций.

"Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела администрации президента", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с администрацией президента.

Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

Кроме того, в Администрации президента было шесть заместителей руководителя:

  • первый заместитель руководителя администрации президента РК Тимур Сулейменов;
  • заместитель руководителя администрации президента РК Ержан Жиенбаев;
  • заместитель руководителя администрации президента РК – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан;
  • заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева;
  • заместитель руководителя администрации президента РК Ернар Баспаев;
  • заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034901-administratsiyu-prezidenta-kazahstana-reorganizovali/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.