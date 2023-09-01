Администрацию президента Казахстана реорганизовали
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал Акорды.
Как сообщает Акорда, в соответствии с данным документом в обновленную структуру Администрации президента войдут:
- руководитель администрации президента;
- секретарь Совета безопасности;
- начальник канцелярии президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- отделы администрации президента.
Кроме того, согласно указу учреждаются должности помощников президента:
- по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- по экономическим вопросам;
- по международным вопросам;
- по правовым вопросам;
- по вопросам науки и инноваций.
"Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела администрации президента", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с администрацией президента.
Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.
Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.
Кроме того, в Администрации президента было шесть заместителей руководителя:
- первый заместитель руководителя администрации президента РК Тимур Сулейменов;
- заместитель руководителя администрации президента РК Ержан Жиенбаев;
- заместитель руководителя администрации президента РК – специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан;
- заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева;
- заместитель руководителя администрации президента РК Ернар Баспаев;
- заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034901-administratsiyu-prezidenta-kazahstana-reorganizovali/