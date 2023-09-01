Реорганизация Администрации президента: кого освободили от должностей
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По указу главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента ряд чиновников был освобожден от должностей, сообщается на официальном сайте Акорды.
Распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента РК освобождены:
- Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего отделом государственного управления Администрации президента РК;
- Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;
- Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;
- Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.
Кроме того, указом главы государства в связи с изменением структуры управления в администрации президента РК освобождены:
- Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК;
- Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
- Балаева Аида Галымовна от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
- Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя руководителя Администрации президента РК– специального представителя президента РК по международному сотрудничеству;
- Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
- Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента РК;
- Исекешев Асет Орентаевич от должности помощника президента РК;
- Жайсанбаев Канатбек Бахытович от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента Республики Казахстан.
Также ранее глава государства в послании народу заявил, что правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с Администрацией президента.
Добавим, что, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.
Миссией администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034912-reorganizatsiya-administratsi-prezidenta-kogo-osvobodili-ot-dolzhnosti/