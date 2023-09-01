Новые назначения произвел Токаев в Администрации президента

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Касым-Жомарт Токаев провел новые назначения в Администрации президента и в Совете безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем секретаря Совета безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации президента, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрацию президента Казахстана реорганизовали.

Также сообщалось, кого освободили от должностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034923-novye-naznacheniya-proizvole-tokaev-v-administratsii-prezidenta/