Ержан Казыхан назначен заместителем главы Администрации президента

Ержан Казыхан. Фото: akorda.kz

В соответствии с указом президента Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана – спецпредставителем президента по международному сотрудничеству. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Ержан Казыхан родился в 1964 году в Алматы.

Окончил Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987) по специальности "Историк-востоковед", а также дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР и Индийский институт международных отношений.

Трудовой стаж:

с 1989 по 1992 год – второй секретарь, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР;

с 1992 по 1995 год – заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК;

с 1995 года по 2000 год – первый секретарь, советник постоянного представительства Республики Казахстан при ООН (Нью-Йорк);

с 2000 по 2003 год – директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Казахстана;

с 2003 по 2007 год – постоянный представитель РК при ООН (Нью-Йорк); чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кубе по совместительству;

с 2007 по 2008 год – заместитель министра иностранных дел Казахстана;

в 2008 году – помощник президента Республики Казахстан;

с конца 2008 года по 2011 год – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Австрии, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в Вене;

в 2011 году – заместитель министра иностранных дел Казахстана;

с 2011 по 2012 год – министр иностранных дел РК;

с 2012 по 2014 год – помощник президента Казахстана;

с 2014 по 2017 год – чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;

с 2017 по 2021 год – чрезвычайный и полномочный посол РК в США;

с 5 апреля 2021 года – специальный представитель президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина.

На место Мамина был сперва временно определен, а сегодня – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

Также сегодня был сформирован состав нового правительства. Со всеми назначениями можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950627-erzhan-kazyhan-naznachen-zamestitelem-glavy-administratsii-prezidenta/