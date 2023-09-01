Правительство Казахстана перестанет согласовывать действия с Администрацией президента, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил о персональной ответственности за подготовку и исполнение отраслевых решений, передает Telegram-канал Акорды.

"Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах", – заявил Токаев.

Во-вторых, по заявлению Токаева, правительство Казахстана будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики.

"Правительство должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией президента", – сообщил президент.

Администрация президента, по его словам, станет "политическим хабом".

"В-третьих, Администрация президента, став "политическим штабом", сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики.

Будет продолжена работа по дебюрократизации государственного аппарата. Коренному пересмотру подвергнется система государственного планирования, которая станет более компактной и гибкой", – добавил Токаев.

Напомним, президент Казахстана в своем послании народу 1 сентября 2022 года анонсировал изменения в работе кабмина. Он подчеркивал, что часть компетенций правительства будет передана профильным министерствам.

"Акцент необходимо сделать на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

Часть компетенций правительства следует передать министерствам – за конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов", – говорил Токаев.

При этом позже глава государства заявлял, что половина функций правительства сводится лишь к одобрению решений госорганов.

"Разработка отраслевых политик, их реализация и контроль должны быть переданы с уровня правительства на уровень центральных государственных органов", – подчеркивал он.

В мае текущего года в силу вступили поправки в некоторые Конституционные законы РК, которые направлены на децентрализацию полномочий центральных госорганов Казахстана.

Отметим, что, согласно Конституционному закону "О правительстве РК", правительство является коллегиальным органом, который осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью.

Правительство действует на основе и во исполнение Конституции Республики, настоящего Конституционного закона, законов и иных нормативных правовых актов Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034855-pravitelstvo-kazahstana-perestanet-soglasovyvat-deystviya-s-administratsiey-prezidenta-zayavil-tokaev/