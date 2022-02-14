Руслан Желдибай назначен замглавы Канцелярии премьер-министра

Руслан Желдибай. Фото: primeminister.kz

Распоряжением главы правительства Желдибай Руслан Султанулы назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале "Казахстан".

В период с 2012 по 2018 год — руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".

С 2018 по 2019 год — и.о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.

Напомним, что сегодня Берик Уали был избран председателем совета директоров ТРК "Казахстан", а Айжан Есмагамбетова во второй раз была назначена на должность главного санврача Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956009-ruslan-zheldibay-naznachen-zamglavy-kantselyarii-premer-ministra/