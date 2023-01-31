Политика и экономика
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Абаева, Мусина и других деятелей исключили из комиссии по правам человека

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Мужчина надевает пиджак
Мужчина в пиджаке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главой государства были внесены изменения в состав комиссии по правам человека - президент подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Указом "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 "О Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан" был изменен состав данного органа.

В состав комиссии по правам человека включили:

  • главного редактора международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" Есбергена Алауханова;
  • министра просвещения Гани Бейсембаева;
  • министра юстиции Азамата Ескараева;
  • уполномоченного по правам человека Артура Ластаева;
  • министра науки и высшего образования Саясата Нурбека;
  • министра культуры и спорта Асхата Оралова;
  • директора общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" Шахнозу Хасанову.

Этим же документом из состава комиссии выведены:

  • экс-министр культуры и спорта Даурен Абаев;
  • председатель Конституционного суда Эльвира Азимова;
  • бывший член Конституционного совета Иоган Меркель;
  • судья Конституционного суда Канат Мусин;
  • судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев.

Напомним, 4 января стало известно о том, что Даурен Абаев освобожден от должности главы Минкультуры. Его сменил на этом посту Асхат Оралов.

30 декабря прошлого года Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции Казахстана. В тот же день стало известно, что он получил новую должность - был избран судьей Конституционного суда. В тот же день судьей Конституционного суда был избран и Еркин Онгарбаев.

За день до этого Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда Казахстана. Ранее она занимала пост уполномоченного по правам человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007436-abaeva-musina-i-drugih-deyateley-isklyuchili-iz-komissii-po-pravam-cheloveka/

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