Абаева, Мусина и других деятелей исключили из комиссии по правам человека

Мужчина в пиджаке. Иллюстративное фото: pixabay.com

Главой государства были внесены изменения в состав комиссии по правам человека - президент подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Указом "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 "О Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан" был изменен состав данного органа.

В состав комиссии по правам человека включили:

главного редактора международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" Есбергена Алауханова;

министра просвещения Гани Бейсембаева;

министра юстиции Азамата Ескараева;

уполномоченного по правам человека Артура Ластаева;

министра науки и высшего образования Саясата Нурбека;

министра культуры и спорта Асхата Оралова;

директора общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" Шахнозу Хасанову.

Этим же документом из состава комиссии выведены:

экс-министр культуры и спорта Даурен Абаев;

председатель Конституционного суда Эльвира Азимова;

бывший член Конституционного совета Иоган Меркель;

судья Конституционного суда Канат Мусин;

судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев.

Напомним, 4 января стало известно о том, что Даурен Абаев освобожден от должности главы Минкультуры. Его сменил на этом посту Асхат Оралов.

30 декабря прошлого года Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции Казахстана. В тот же день стало известно, что он получил новую должность - был избран судьей Конституционного суда. В тот же день судьей Конституционного суда был избран и Еркин Онгарбаев.

За день до этого Эльвира Азимова была назначена председателем Конституционного суда Казахстана. Ранее она занимала пост уполномоченного по правам человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007436-abaeva-musina-i-drugih-deyateley-isklyuchili-iz-komissii-po-pravam-cheloveka/